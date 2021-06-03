Дедолларизация ФНБ: Банк России не видит рисков для валютного рынка

Отказ от долларов в Фонде национального благосостояния (ФНБ) вряд ли существенно повлияет на валютный рынок. Об этом заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева в кулуарах Петербургского экономического форума.

«Мы никогда не комментируем будущую политику в отношении управления резервами. Но обычно у нас такие решения правительства каких-то серьезных проблем не вызывают. Не думаю, что это окажет существенное влияние на рынок», – цитирует «Интерфакс» слова Юдаевой.

Ранее сегодня министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство РФ намерено кардинального изменить структуру вложения средств Фонда национального благосостояния, полностью отказываясь от долларовых активов. При этом вдвое возрастет доля китайского юаня и незначительно – евро, а также золотых активов. По его словам, структура вложений ФНБ будет приведена к новым пропорциям достаточно быстро, в течение месяца.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 03.06.21

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