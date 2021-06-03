В ЦБ назвали примерные сроки перехода на цифровой рубль

Переход России от наличных денег к цифровому рублю может занять до 30 лет. Об этом сообщил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, выступая сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.

«Во-первых, «серая» экономика быстро никуда не денется. Во-вторых, есть ментальные преграды. Поэтому это длинный переходный период… Я думаю, наличные тоже когда-то, через 10-20-30 лет, будут маргинальными. Вот цифровой рубль должен будет их заменить. И скорость создания этого продукта очень сильно зависит от технологической готовности», – цитирует РИА «Новости» Швецова.

По его словам, цифровой рубль станет «третьей формой денег, которая будет один к одному обмениваться с первой и второй формой». При этом первый зампред ЦБ отметил, что многое будет зависеть от технологической готовности.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 03.06.21

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