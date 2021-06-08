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Вторник, 8 июня 2021, 20:38 мск

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Центробанк оценил риск отключения России от SWIFT

Фото РИА «Новый День»

Центробанк пока не видит рисков отключения России от международной системы межбанковских переводов SWIFT. Об этом заявила в Госдуме первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

«Мы таких рисков пока не видим, но с точки зрения своей защищенности мы создали Систему передачи финансовых сообщений, которая работает на внутрироссийские операции», – цитирует ее слова РИА «Новости».

По словам Скоробогатовой, востребованность российской системы растет. «Если вы посмотрите на цифры, 24,5% уже по доле операций в нашей системе к общему объему сообщений внутри России. 31 иностранный банк уже подключился к нашей системе из семи стран», – уточнила зампред ЦБ, отметив, что наиболее активной по подключению является Белоруссия, на нее приходится 22 банка из 31.

SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. МИД России неоднократно заявлял, что РФ в рамках ужесточения санкций Запада будет отключена от этой платежной системы.

Москва, Мария Соколова

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