«Денежный суррогат»: ЦБ против хождения в России криптовалют

Центробанк РФ против использования криптовалюты в качестве платежного средства внутри России. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме, отвечая на вопрос о мерах против «черного рынка» криптовалюты внутри страны. По ее мнению, удобным средством платежа должен стать цифровой рубль.

«Мы относимся к так называемым криптовалютам достаточно сдержанно. Это денежный суррогат. И мы против того, чтобы криптовалюты как частные цифровые, даже деньгами их не хочется называть, использовались внутри страны», – подчеркнула она.

Глава ЦБ призвала депутатов не путать криптовалюты и цифровой рубль. «Цифровой рубль – это цифровая форма национальной валюты, обеспеченная Центральным банком. Мы этот проект будем развивать, как и большинство других стран. Сейчас 56 Центробанков работают над цифровой собственной валютой. Но это не относится к криптовалюте», – пояснила Набиуллина.

Как подчеркнула глава Центробанка, «проблема криптовалюты транснациональная, и ее сложно ограничивать на национальном уровне». «Разные страны по-разному относятся к криптовалютам, у некоторых даже более жесткие законы, чем у нас. А у нас есть запрет на расчеты, у нас легализовано обладание, в том числе как основа для налогообложения, можно соответствующие поправки дообсудить и принять. Но практически никто не допускает криптовалюту как средство платежа. Недавно Сальвадор допустил, но у них собственной валюты нет. Не думаю, что это для нас пример», – подчеркнула она.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 15.06.21

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