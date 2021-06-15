Возмутились только «эсеры»: Госдума одобрила отчет Банка России

Повышение Банком России ключевой ставки не остановит рост цен. Об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента после отчета перед главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о работе за прошлый год. Как передает корреспондент РИА «Новый День», фракция «эсеров» оказалась единственной, кто назвал работу ЦБ неудовлетворительной.

«По отчетам финансовых результатов за 2020 год, финансовый сектор хорошо заработал на экономике. А теперь давайте посмотрим, граждане заработали в прошлом году? Нет, доходы граждан упали. Экономика у нас как? Тоже наверно вверх поперла? Нет, падение экономики у нас. А финансовый сектор в шоколаде. Очень хорошо регулирование у нас построено – государство потратило 7 трлн рублей на поддержку финансового сектора, и в тяжелой ситуации конечно он на высоте оказался, и еще 1 трлн заработал. То есть он при любом раскладе, финансовый кризис или рост экономики – финансовый кризис у нас в шоколаде», – пояснил депутат.

При этом Гартунг обратил внимание на рост цен на жилье. «Когда мы здесь принимали решение убить 214 закон, фактически ликвидировав конкуренцию в строительной отрасли, я тогда говорил с трибуны Думы, это приведет к тому, что у нас на 20-30% вырастут цены на жилье. Они выросли еще больше. Цены выросли не из-за того, что дали деньги людям, чтобы они заплатили за квартиру, а потому что убили конкуренцию», – подчеркнул депутат.

По его словам, Центробанку, кроме констатации факта, что «ключевой ставкой нельзя компенсировать отсутствие или недостаток конкуренции», нужно работать над демонополизацией экономики. «У нас ни в финансовом секторе, ни в энергетическом, ни в металлургическом секторе нет конкуренции… Если вы (ЦБ) вместе с правительством не будете работать над демонополизацией экономики, вы не остановите цены никогда в жизни. Хоть задерите сейчас учетную ставку до 20%. Вы что сделаете? Вы остановите экономику страны. Цены не остановите. Металлурги уменьшат еще поступления на внутренний рынок, и на металл смогут еще поднять цены – в 3-4 раза могут поднять. То же самое на финансовом секторе. Вы все делаете для того, чтобы убить конкуренцию. Малые и средние банки убиваете каждый день. Госбанки все захватили. Я не говорю уже за энергетический сектор, где у нас пресловутый «налоговый маневр» в нефтяной отрасли. Когда взяли и сделали сверхприбыльной продажу нефти за рубеж, а внутри создали дефицит, и цены на бензин пошли вверх. Вот где у нас причины. Если с этими причинами не разберемся, цены мы не остановим никогда», – подытожил Гартунг.

Стоит отметить, что в ходе обсуждения фракция «Справедливая Россия» оказалась единственной, кто высказался против нынешней политики Банка России. Остальные думские объединения – КПРФ, ЛДПР и «Единая Россия» – поддержали отчет главы ЦБ.

Москва, Мария Соколова

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