«Царит хаос»: экс-президент Молдавии считает ситуацию в стране неконтролируемой

В Молдавии неспособность политических сил договориться о создании нового правительства может привести к повторным парламентским выборам, что чревато серьезными проблемами. Об этом заявил экс-президент республики, сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон в интервью РИА «Новости». По его мнению, после недавнего роспуска парламента главой республики Майей Санду ситуация в стране стала неконтролируемой.

Последний премьер Молдавии Ион Кику ушел в отставку в конце прошлого года. Парламент дважды безуспешно пытался сформировать новое правительство, после чего указом президента в апреле был распущен с назначением выборов на 11 июля.

«Если после этих парламентских выборов будет новый виток политического кризиса, чего нельзя исключать, то ответственность опять ляжет на президента страны. В этих условиях, теоретически, возможны новые выборы, которые полностью обвалят рейтинг президента и правых партий, который уже катится. Я не уверен, что кто-то рискнет опять блокировать процесс создания функционирования парламентского большинства и правительства, это чревато очень серьезными последствиями, катаклизмами», – заявил Додон, подчеркнув, что в социальной-экономической сфере царит хаос.

Экс-президент Молдавии полагает, что жители республики могут осенью выйти на массовые протесты, поскольку в обществе будет беспокойство после досрочных парламентских выборов. «То, что протесты, скорее всего, будут, я в этом уверен. Беспокойство в обществе будет. Могут и левые выйти на протесты, и правые, более массовые протесты вероятны осенью», – сказал он.

По его словам, люди возмущены ростом цен, аграрии хотят получить помощь, потому что урожай пострадал из-за непогоды. Если политическая ситуация после выборов ухудшится еще больше, местные жители могут выйти на протесты, чтобы показать свое недовольство.

Напомним, в Молдавии 11 июля пройдут досрочные парламентские выборы, в которых примут участие 22 партии и блока и один независимый кандидат.

Кишинев, Мария Соколова

Кишинев. Другие новости 02.07.21

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