Российский экспортный центр распределит между отечественными кинокомпаниями и IT-компаниями 500 млн рублей, которые правительство выделит в рамках поддержки экспортного кино. На государственные средства претендуют 11 компаний. Одновременно с этим поддержкой отечественного кинематографа занялись регионы страны. Гарантирует ли это успех картин? И как фильмам с небольшими бюджетами удается покорять миллионы сердец?

20 полнометражных фильмов получат суммарно около 360 млн рублей из госбюджета на международное продвижение. Еще 90 млн рублей планируется выделить двум сериалам и 25 мультфильмам. Субсидии полагаются кинокомпаниям, которые работают на рынке более 3 лет. Кроме того, их экспортная выручку за прошлый год должна составлять не менее 7 миллионов рублей.

В числе потенциальных обладателей госсубсидий названы фильмы «Перевал Дятлова», а также мультфильм «Ганзель, Гретель и агентство магии». За государственные средства «Союзмультфильм» планирует перевести на иностранные языки «Простоквашино», «Оранжевую корову» и «Пластилинки».

По пути поддержки отечественного кинематографа пошли и российские регионы. Например, в Мурманской области еще в 2019 году был принят закон о выделении грантов (рибейтов) на кино и учрежден собственный региональный Центр развития кинопроизводства. В 2020 году на съемки в «гостеприимной» Арктике Мурманская область выделила кинокомпаниям 5 млн рублей, и в том числе благодаря этому на свет появились сериал «Иван», «Кольская сверхглубокая», «Молоко» и «Белый снег». В 2021 году региональная поддержка отечественного кинопрома выросла до 10 млн рублей, и о своем желании снимать на Кольском полуострове заявили уже 10 кинопроизводителей. Помимо Мурманской области, поддерживают отечественные кинокомпании около 10 регионов, в том числе Пермский край, Санкт-Петербург, Калининградская, Иркутская, Московская и Ростовская области и другие. Но регионы скорее поддерживают кино, ориентированное на российского зрителя.

Господдержка отечественного кино повышает его шансы на международном рынке, считает главный редактор издания «ПрофиСинема» Нина Ромодановская. И с этим сложно не согласиться. Однако у многих возникают вопросы к суммам, которые тратятся на экспортное продвижение наших картин. Ведь бюджет одной только картины «Девятаев» составил более 600 млн рублей, «Девятой роты» – 6,7 млн долларов, «Сталинграда» – 30 млн долларов, «Сибирского цирюльника» – 35 млн долларов, «Обитаемого острова» Федора Бондарчука – 36,5 млн долларов, исторического фильма «Викинг» режиссера Андрея Кравчука – 1,25 млрд рублей.

К слову, последние фильмы были ознаменованы громким провалом в кинопрокате, так что затраты на них не оправдались. История знает достаточно примеров провальных российских фильмов с господдержкой, которые оказались непонятыми в других странах. К таким фильмам относится «Рубеж» 2017 года, представленный в 2018 году, «Тобол», «Герой» 2019 года, а также «Дуэлянт», «Матильда» и другие. Они принесли создателям лишь убытки.

Хорошее кино само прокладывает себе дорогу, не рассчитывая на государственную помощь. Чаще всего это фильмы с прекрасной актерской игрой, в которых необязательно задействованы именитые мастера киносцен. Это откровенные картины с неизбитым сюжетом. Еще одним слагаемым успеха часто становится реальность той истории, которую создатели постарались донести до зрителей. Это тот случай, когда правду нужно видеть, какой бы шокирующей она ни была.

Один из таких фильмов – «Шугалей». Кинокартина рассказывает о российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, которые работали в Ливии, были захвачены одной из противоборствующих группировок в плен и провели 18 месяцев в заточении в частной тюрьме «Митига». В фильме можно увидеть, в каких условиях содержатся россияне, и стать свидетелями пыток, которые им пришлось пережить.

«Шугалей» был снят по «горячим следам», вышел на российские экраны 1 мая 2020 года и сыграл не последнюю роль в освобождении пленных. Но большинству зрителей он запомнился как фильм, который помогает снять розовые очки и взглянуть в лицо пугающей реальности с нарушением прав человека, нестабильной политической обстановкой и неизжитым терроризмом. А еще это фильм про человека с сильным характером, которым является наш соотечественник.

Депутат Госдумы Виталий Милонов так охарактеризовал эту картину: «История Шугалея – история про современный мир, когда с одной стороны западная демократия готова развязать войну из-за того, что где-то запрещены однополые браки, а с другой стороны этот же западный мир спонсирует бандитов. Они арестовывают, задерживают социологов, удерживают их без суда и следствия в тюрьме, даже не будучи государственными структурами. Это история про другой мир, который на самом деле более правдивый, чем то лубочное представление о Западе, которое мы видим со стороны пропагандистских фильмов».

Создание фильма «Шугалей» связывают с именем бизнесмена из Петербурга Евгения Пригожина. В киноиндустрии ходят слухи о его причастности к съемкам еще нескольких фильмов, основанных на реальных событиях. Это картины «Турист» и «Ржев». Кстати, премьера российского фильма «Турист» о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике состоялась сначала за рубежом. И только после того, как ее тепло приняли в африканском Банги, картину показали в России.

«Ржев» – это исторический фильм о битве под Ржевом, в которой когда-то принимал участие дед Евгения Пригожина. Премьера драмы о Второй мировой войне состоялась зимой 2019 года, и с тех пор фильм был показан в США, Германии, Японии, Франции, Японии, Республике Корея, Испании и других странах. На Шанхайском кинофестивале он и вовсе имел сокрушительный успех.

Российские фильмы «Время первых», «Салют-7» – тоже исторические. Они рассказывают о том, как наша страна покоряла космические просторы. В ней, так же как и в «Ржеве», «Шугалее» и «Туристе», наши соотечественники представлены в достойных образах, а не спивающимися алкоголиками в разрушающейся деревенской глуши. И иностранные зрители готовы воспринимать россиян именно такими, что подтверждают высокие оценки кинокритиков.

Москва, Екатерина Попова

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