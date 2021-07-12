Победа Санду: Молдавия досрочно избрала новый парламент

В Молдавии на прошедших накануне выборах пропрезидентская партия «Действие и солидарность» получила большинство голосов избирателей. Об этом говорится в сообщении ЦИК страны. Также в парламент проходят избирательный блок коммунистов и социалистов и региональная партия Шора.

По предварительным данным, после обработки 99,58% бюллетеней партия президента страны Майи Санду «Действие и солидарность» получила 52,53% голосов избирателей, то есть большинство из 101 мандата в молдавском парламенте. Это позволяет ей самостоятельно сформировать правительство. Второе место занимает оппозиционный президенту избирательный блок коммунистов и социалистов с 27,36 % голосов. На третьей позиции – Региональная Партия Шора с результатом 5,78%.

Всего в выборах участвовало 22 партии и блока, а также один независимый кандидат. Для прохождения в парламент партиям нужно преодолеть барьер 5%, блокам – 7%, независимым кандидатам – 2%.

Парламент Молдавии состоит из 101 депутата и является высшим представительным и законодательным органом государства, который формирует правительство.

Кишинев, Мария Соколова

Кишинев. Другие новости 12.07.21

В России выявили 25 140 новых случаев Covid-19 за сутки. / Российские компании без надежды смотрят в будущее: страна оказалась в конце рейтинга по уровню оптимизма бизнеса. / Аналитики назвали сроки накопления миллиона рублей для россиян. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»