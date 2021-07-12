«Курс на евроинтеграцию и НАТО»: итоги выборов в Молдавии стали следствием «неумелой» политики экс-президента Додона

Нынешняя политическая ситуация в Молдавии стала следствием «совершенно неумелой» политики экс-президента республики Игоря Додона. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал российский политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, комментируя итоги завершившихся накануне парламентских выборов в этой стране. По его мнению, все было решено еще в прошлом году, когда Додон проиграл президентские выборы.

«Сейчас это финализация того процесса – отрешения от власти Игоря Додона, Партии социалистов и условно лояльного Москве пула политиков в Молдове», – считает он.

Как отметил эксперт, одной из главных причин проигрыша Додона стала нереализованность предвыборных обещаний 2016 года – сделать русский язык официальным и вернуть российские телеканалы. «Ничего этого он не сделал – до того момента, пока он не проиграл выборы. В декабре прошлого года уже будучи очевидной «хромой уткой» – президентом, проигравшим выборы, он принял два закона, чтобы русский язык стал официальным, а российские телеканалы вернулись в республику. А буквально через пару недель после этого Конституционный суд Молдовы эти указы аннулировал», – напомнил политолог.

«В общем, Игорь Додон очень рано почувствовал себя Владимиром Путиным, всемогущим правителем Молдовы, который способен там любые вопросы решать. Как мы помним, его разрыв по итогам первого тура президентских выборов прошлого года с Майей Санду оказался довольно серьезным – порядка 15%, а нынешний разрыв уже двукратный. Это говорит о том, что Игорь Додон не может представлять в Молдове лояльную Москве политику», – констатировал Бондаренко.

По его оценке, Додон как политик «полный банкрот», а попытка объединиться с коммунистами во главе с Владимиром Ворониным принесла только минусы. «Они объединили свои антирейтинги, по сути. Додон был когда-то коммунистом и был в партии коммунистов Республики Молдова, но вышел из нее и создал Партию социалистов, и только вследствие вот этой сегрегации Додон стал президентом Молдовы в 2016 году. Зачем они с Ворониным снова сошлись, вообще никому непонятно. Он отпугнул тех своих избирателей, которые считали Воронина слишком ортодоксальным коммунистом или в силу своих соображений не готовы голосовать за коммунистов. А Воронин объединением с Додоном отпугнул тех избирателей, которые считают Додона ренегатом, продавшимся буржуазии…» – пояснил политолог.

По прогнозу эксперта, официальный Кишинев теперь продолжит прозападный курс, начатый после президентских выборов к конце прошлого года – тем более, в стране сложилась однопартийная система. «Молдова будет держать курс на вступление в НАТО, на евроинтеграцию. И думаю, то, что у Майи Санду сейчас впервые с 2001 года сложилось монопартийное большинство, это тоже следствие политики Додона, совершенно неумелой», – подчеркнул Бондаренко.

Кроме того, эксперт считает, что в этой ситуации не поможет даже пророссийское Приднестровье – Молдова постарается сделать все, чтобы вывести оттуда российскую военную базу. «А после этого будет такая «тихая аннексия». То есть, формально ПМР сохранит статус автономии, но фактически – после ухода оттуда российской базы Приднестровье в значительно большей степени будет зависеть от Кишинева, сохраняя автономию. Но при этом автономия будет не как до сегодняшнего для – фактически как независимое государство, а будет в рамках страны единой с Молдовой», – заключил директор Фонда прогрессивной политики.

Согласно предварительным итогам завершившихся накануне выборов, в молдавский парламент проходят три партии. Большинство – 52,53% у пропрезидентской «Действие и солидарность», что позволяет ей самостоятельно сформировать правительство. На втором месте – блок коммунистов и социалистов с 27,36% голосов. На третьем – региональная партия Шора с 5,78%.

Москва, Мария Соколова

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