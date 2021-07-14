Итоги выборов в Молдавии: Россия получила еще одну недружественную страну

Россия получила в лице Молдавии очередную недружественную страну на постсоветстком пространстве. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал известный социолог Евгений Копатько, комментируя сегодня на пресс-конференции итоги выборов в молдавский парламент. Как считает эксперт, «принцип невмешательства», которым «вооружилась» Москва, ведет к тому, что РФ продолжит терять свои позиции в государствах бывшего Советского Союза.

«Ожидаемо победил блок Санду (Майя Санду –президент Молдавии). Это деградация политической системы Молдовы и поражение условно пророссийских сил… Россия получила очередную недружественную страну на постсоветстком пространстве… Если Санду будет действовать также активно, как она действовала между избирательными кампаниями и в ходе нее, совместными усилиями с Западом они ситуацию будут менять в свою пользу», – отметил Копатько.

Социолог обратил внимание, что победа прозападных сил на выборах в Молдавии обусловлена работой иностранных представительств – с одной стороны, США и Румынии, с другой – России. «На выборах показали, как нужно работать дипломатам на самом деле, как работало американское посольство, румынское посольство, и как не работало российское, и вся система, включая Россотрудничество. Они (США, Румыния) держали руку на пульсе, работа была системная… Опирались только на позитив, опора на молодежь и видение будущего. А условно пророссийские партии работали ситуативно, непоследовательно, несистемно», – подчеркнул он.

По мнению эксперта, Россия продолжит терять позиции на постсоветском пространстве, если ее диппредставительства продолжат работать «по принципу невмешательства» на фоне активности посольств США, которые на избирательную кампанию в Молдавии потратили порядка «двух миллионов – это только из открытых источников».

«В Молдове продолжится антироссийский, проевропейский курс, он будет усилен. Усилится помощь от Запада. То есть, это будет более системная зависимость. С другой стороны, она будет солидарная, потому что часть элиты проевропейски настроена, ее не нужно переубеждать. Будет дальше идти евроинтеграция и сближение с НАТО», – прогнозирует социолог.

«Момент, который очень неприятный, который мы мало просчитали, – это усиление альянса с Украиной именно по поводу Приднестровья. Она может стать важным партнером в этой ситуации. И как бы это не звучало грустно, Россия и дальше будет терять свои позиции на постсоветском пространстве, в частности, в Молдове», – заключил Копатько, подчеркнув, что России пора «в корне менять политику на постсоветском пространстве».

Как сообщал «Новый День», по итогам выборов большинство в молдавском парламенте получает прозападная пропрезидентская партия «Действие и солидарность», что позволяет ей самостоятельно сформировать правительство.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 14.07.21

Детский омбудсмен считает преждевременным обсуждение вакцинации детей от Covid-19. / Треть россиян проведут летний отпуск дома. / Минимальное число почти за месяц: суточная заболеваемость covid-19 в Москве заметно снизилась. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»