«Национальное самоубийство»: России надо готовиться большим проблемам с Молдавией

России следует подготовиться к длительной конфронтации с новым руководством Молдавии, а также к полной потере этой страной нейтрального статуса и независимости. С таким прогнозом, как передает корреспондент РИА «Новый День», выступил исполнительный директор Молдавского филиала Изборского клуба Владимир Букарский сегодня на пресс-конференции. По его мнению, завершившиеся выборы в молдавский парламент стали «национальным самоубийством».

«Молдавский народ совершил национальное самоубийство. Только таким образом можно квалифицировать отдачу своей страны в руки Джорджа Сороса и, по сути, США», – пояснил он.

Политолог напомнил, что кураторы победивших в Молдавии сил из посольства США используют всегда один и тот же повод для своей экспансии – борьбу с коррупцией. «Мы знаем, что антикоррупционная риторика во все времена самая выгодная для демонтажа суверенных стран и народов. Именно с этой же самой риторикой – «борьба с привилегиями партаппарата» – выступил Ельцин в конце 80-х годов и стал кумиром для целой страны. По крайней мере, на президентский выборах 91-го года за него проголосовало примерно столько же процентов, сколько за Пашиняна (Никол Пашинян – премьер-министр Армении) в Армении и за Санду (Майя Санду – президент Молдавии) в Кишинёве на последних выборах... Вспомним примеры из других стран. Две цветные революции на Украине под теми же лозунгами: «Банду – гэть!», «Коррупции – нi!». Вспомним «Революцию роз» в Грузии – та же самая антикоррупционная повестка», – обратил внимание Букарский.

Отдельно политолог выделил применение американских технологий ранее в Молдавии. «И в Молдове тоже за примерами ходить не надо – революция имени Натальи Морарь (молдавская журналистка) 7 апреля 2009 года, когда были разгромлены парламент и президентский дворец под теми же самыми лозунгами борьбы с коррупцией. Сразу же после этого в Молдове был установлен единоличный режим олигарха Плахотнюка (Владимир Плахотнюк – фигурант трех уголовных дел в России и одного в Молдавии). А та же самая Наталья Морарь спустя 8 лет после этой революции заявила – «если бы я знала, что за этим последует и во что это выльется, не уверена, что я, вообще, вышла бы на площадь», – напомнил он.

По прогнозам эксперта, так как к власти в Молдавии пришли «дилетанты», «похмелье наступит очень скоро» вместе с потерей независимости и суверенитета страны. «Им все равно придется привлекать к власти либо чиновников старого аппарата, которых они сегодня называют коррупционерами, либо, что скорее всего, в каждом министерстве будут работать советники западных стран, как в начале 90-х в России, и как сегодня на Украине. Это значит – полная потеря суверенитета и независимости, и полный переход страны под внешнее управление», – считает политолог.

«Российской Федерации предстоит приготовиться к длительной конфронтации с новым режимом, в первую очередь, по теме присутствия российских миротворцев на территории Приднестровья, по теме долгов Приднестровья за российский газ. Надо быть готовым к закрытию оппозиционных телеканалов, к провокациям в зоне безопасности и, наконец, надо быть серьезно готовыми к предстоящей утрате Молдовой своего нейтрального статуса и независимости. Здесь, безусловно, необходима поддержка не только Приднестровья, но и Гагаузии и ряда других районов», – заключил Букарский.

Как сообщал «Новый День», по итогам выборов большинство в молдавском парламенте получает прозападная партия президента республики Майи Санду «Действие и солидарность», что позволяет ей самостоятельно сформировать правительство.

Москва, Мария Соколова

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