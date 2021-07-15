СМИ: Российские военные остались без QR-кодов

Сотрудники Министерства обороны РФ столкнулись с проблемами получения QR-кодов, которые необходимы для посещения кафе и ресторанов в Москве, Подмосковье и других регионах, пишет РБК со ссылкой на источники.

Источник, близкий к одному из профильных ведомств, подтвердил информацию, уточнив, что проблема с QR-кодами касается только военных, а не гражданских служащих Минобороны. «Затруднения связаны с вопросом передачи персональных данных ведомствам, которые отвечают за генерацию кодов. Минобороны не может передавать данные сотрудников подразделений, работа которых сопряжена с режимом секретности. Соответственно, военные не могут получить QR-коды», – объяснил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что с подобной проблемой могли столкнуться сотрудники Федеральной службы охраны, а также иностранцы, привитые нероссийскими вакцинами от коронавируса.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.07.21

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