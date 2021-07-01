«Антиковидные» ограничения: сотрудники спецслужб остались без QR-кодов

Сотрудники некоторых подразделений ФСБ и ФСО не могут получить введенные столичными властями QR-коды, которые необходимы для посещения кафе и ресторанов. Как пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к спецслужбам, проблемы могли возникнуть из-за того, что не все ведомственные поликлиники связаны с Единой медицинской информационной системой.

По словам собеседников издания, QR-коды не могут получить сотрудники центрального аппарата ФСБ. Такая же ситуация касается отдельных подразделений ФСО.

Напомним, в Москве и Подмосковье вступили в силу новые ограничения на посещение ресторанов и кафе. Предприятий общепита теперь могут посещать люди, получившие специальный QR-код. Его выдают только официально переболевшим COVID-19 в течение последних шести месяцев или привитым, а также при наличии отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.07.21

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