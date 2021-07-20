Юристы из Reed Smith разберутся в деле россиянина Виктора Бута

Международная юридическая фирма Reed Smith займется делом гражданина РФ Виктора Бута, отбывающего срок в американской тюрьме. Специалисты намерены выяснить подробности этого инцидента и назначить переговоры, чтобы россиянину изменили условия содержания.

Бут находится в американской тюрьме 13 лет. Все эти годы его поддерживает супруга Алла. Женщина рассказала, что общается с мужем два раза в неделю. Разговоры длятся не более 12 минут, но иногда и вовсе отменяются по техническим причинам. Сегодня Алла Бут сообщила, что юридическая фирма Reed Smith встанет на защиту ее мужа.

«Вчера по американскому времени, а по российскому это было уже сегодня, в Вашингтоне были подписаны документы о вхождении адвокатской фирмы Reed Smith в команду защиты моего мужа. Виктор прислал подписанные документы из тюрьмы, куда ему их направляли почтой, а вчера на них была поставлена подпись одного из партнеров фирмы» – передает слова Аллы Бут РИА «Новости».

Фирма Reed Smith стала известна благодаря судебным разбирательствам между российской компанией «Конкорд» и Соединенными Штатами. В 2018 году представители компании обратились за помощью из-за голословных обвинений в адрес предпринимателя Евгения Пригожина. Позднее Министерство юстиции США сняло все обвинения, не найдя никаких доказательств. В итоге бизнесмен подал ответный иск за незаконное преследование.

Примечательно, что во время суда американцы предложили обменять россиянина на Пола Уилана, который отбывает тюремный срок в РФ за шпионаж. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такое предложение было неуместно.

Напомним, в 2008 году российский бизнесмен Виктор Бут отправился отдыхать в Таиланд. Во время отпуска его неожиданно арестовали сотрудники американских спецслужб. В итоге Бута приговорили к 25 годам тюрьмы особо строгого режима в штате Иллинойс, а также уплате штрафа в 15 млн долларов.

По мнению экспертов, в деле Бута есть множество нарушений. Россиянин выиграл 2 процесса об экстрадиции в первой инстанции. Однако позднее суд отменил свое решение, после чего американцы вывезли его из страны, нарушив законодательства сразу обеих стран – Таиланда и США.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.07.21

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