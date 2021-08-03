«Золотой век» для аферистов: депутат Госдумы раскрыл причину роста числа финансовых пирамид

В Уголовном кодексе РФ нечетко прописана ответственность для мошенников, создающих финансовые пирамиды. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников на пресс-конференции в Москве. По его оценке, рассуждения о финансовой безграмотности россиян не решат проблему.

«Нужны более четкие формулировки ответственности 159 статьи (УК РФ) о мошенничестве. Потому что все действия тех, кто изымает средства у людей, подпадают под понятие «мошенничество». Другое дело, квалификация этой статьи в отношении них требует определенной расшифровки. Вопрос не в том, что ты объявил сбор чего-нибудь и ты уже виноват. Вопрос заключается в том, когда ты начинаешь мошенничать… здесь требуется просто расшифровать 159-ю (статью)», – пояснил он.

Парламентарий считает, что рассуждениями о финансовой грамотности населения «мы уходим от решения этой проблемы». «Финансовой безграмотностью населения можно объяснить все, в том числе, бездействие государства по отношению к такого рода деяниям и событиям. Могу со всей ответственностью сказать, что финансово безграмотны жители любой страны, самой развитой – Америки, Англии, Германии. Они не вдаются в эти заморочки. Специалистов по инвестированию в любой стране не так много, в том числе, в РФ, хотя компаний очень много. С этим можно бороться за счет повышения доступности механизмов инвестирования – биржевые брокеры, банки, инвестиционные компании и так далее. Причем это не те инвесткомпании, за которые себя выдают пирамиды, а те, кто показывает ежемесячную отчетность по тому, что они приобрели, что куда движется, какой был рынок», – уточнил Калашников.

Депутат также подчеркнул, что в данном случае нужно осуждать государственные институты, которые не могут донести до населения опасность «легких денег». «Всем понятно, относительно всем, что если обещают 100% прибыли, то такого не бывает. А кто донес это до людей? Это большая проблема, прежде всего, Центробанка, который у нас вышел за рамки функций, типичных для Центробанка и стал вообще финансовым регулятором. И это проблема, правительства РФ», – отметил он.

«Боюсь, что сейчас придумают какую-нибудь финансовую полицию или дадут полицейскому право вмешиваться в финансовую деятельность. Ничего хорошего из этого не будет, кроме ограничения предпринимательской активности. То есть, должны быть законы, они должны исполняться, но не надо сапогами лезть в такую тонкую ткань как финансы», – добавил Калашников.

Парламентарий также считает бездейственной меру – дать ЦБ право досудебного блокирования сайта. «Ну дали… но любой человек, которому заблокировали сайт в течение часа создаст еще три сайта – это воду в решете носить. Будет имитация бурной деятельности, а на самом деле ничего подобного нет», – подчеркнул он.

«Пирамиды имеют разную форму. Это может быть форма потребительских кредитов, начинают создавать кассы взаимопомощи – пирамида чистой воды, а звучит красиво. Жулики придумают еще много названий. Но есть один опознавательный знак. Если организация, в которую вы вкладываете не имеет с вами прямого контакта, позволяющего ей ежемесячно, ежеквартально отчитываться, куда она направила ваши деньги, все остальные – мошенники. Ни один закон об инвестициях не позволяет компании работать в темную, не оповещая инвестора, что происходит с его денежными средствами. Критерий единственный», – заключил Калашников.

Центробанк РФ в первое полугодие 2021 года выявил 146 финансовых пирамид, что почти в 1,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года.

Москва, Мария Соколова

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