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Среда, 18 августа 2021, 11:12 мск

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Крупное мошенничество: в Москве арестован экс-глава центра связи ФСИН

Чертановский районный суд Москвы арестовал бывшего руководителя ФКУ «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи» ФСИН (ГЦИТОиС) Сергея Толстова, который подозревается в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), передает РБК со ссылкой на источник, знакомый с расследованием.

Сообщается, что уголовное дело связано с поставками элементов интегрированной системы безопасности. Единственным поставщиком оборудования для ФСИН была компания ООО «Стилсофт Трейдинг», сумма контракта оценивается в 300 млн рублей. Следователи усомнились в качестве оборудования и прозрачности тендера.

29 июня прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками ФСИН. В материалах расследования утверждалось, что в октябре 2016 года центр связи ФСИН объявил аукцион на закупку комплектов биометрических систем распознавания лиц для КПП на охраняемых объектах ведомства. Стоимость контракта оценивалась в 80 млн рублей.

Ранее фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при закупке компьютеров для работы с секретными данными на 160 млн рублей стал еще один бывший начальник Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи (ГЦИТОиС) ФСИН Игорь Шайков. Он и его заместитель Андрей Краснюков были задержаны в 2018 году. По этому же делу в октябре 2019 года во Франции задержали еще одного зама Шайкова Павла Щетинина.

Москва, Мария Соколова

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