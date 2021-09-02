Захарова обвинила США во вмешательстве в российские выборы

Игнорирование американскими IT-компаниями требований России по блокировке и удалению противоправного контента приобрели системный характер. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, эта ситуация свидетельствует, что США пытаются вмешаться в российские выборы.

«По сути были оставлены без внимания уже направлявшиеся в адрес Apple и Google предписания относительно прекращения доступа к признанным экстремистскими ресурсам в их онлайн приложениях. Нас не может устраивать ситуация, когда IT-гиганты сами выбирают без привязки к законодательству той страны, в юрисдикции которой они действуют, какие запросы им реагировать, какие оставлять, какие убирать», – подчеркнула Захарова.

Как считает МИД России, тем более недопустимо в качестве доминанты при принятии решений использовать «политическое воздействие и сегрегацию». «Ничего не помешало той же компании Apple закрыть по запросу украинских спецслужб доступ к целому ряду российских СМИ и соцсетей на территории этой страны. Значит могут, когда хотят», – пояснила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

При этом Захарова обратила внимание на «требования, озабоченности и даже угрозы – не вмешиваться не просто в их внутренние дела, а в выборы» США без предоставления каких-либо конкретных фактов. «Вот это как раз тот случай, когда факты есть, но не российского вмешательства или оказания влияния на внутриполитические процессы США, а ровно наоборот, когда американские компании, так или иначе, формируют определенные обстоятельства, которые вполне можно трактовать, как попытку вмешиваться не просто во внутренние дела, а в электоральный политический процесс», – констатировала Захарова.

«Мы считаем такое высокомерное избирательное поведение как и демонстративное игнорирование многократных обращений уполномоченных российских структур в отношении признанного экстремистского контента приобретает по настоящему неприемлемый характер в контексте текущих электоральных процессов», – заключила официальный представитель МИД России.

Напомним, в РФ с 17 по 19 сентября пройдут выборы в Госдуму и региональные органы власти.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.09.21

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