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Четверг, 2 сентября 2021, 17:46 мск

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Спасибо МВФ: золотовалютные резервы России выросли до абсолютного рекорда

Международные резервы России увеличились до нового абсолютного рекорда. Как говорится в сообщении Банка России, за неделю с 20 до 27 августа их объем вырос на $20 млрд (+3,4%) до $615,6 млрд.

«Ключевой составляющей прироста резервов явилось получение Россией специальных прав заимствования (СДР) в размере 17,5 млрд долларов США в рамках решения МВФ (Международного валютного фонда)», – пояснили в Центробанке.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 28 мая, когда международные резервы РФ составили $605,9 млрд.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

Москва, Светлана Антонова

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