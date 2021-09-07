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Вторник, 7 сентября 2021, 18:46 мск

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Золотовалютные резервы России обновили исторический рекорд

Золотовалютные резервы РФ по итогам августа увеличились на 2,9% – до нового исторического рекорда $618,181 млрд, свидетельствуют данные Банка России.

Предыдущий максимум был зафиксирован 27 августа, когда объем резервов РФ достиг $615,6 млрд. В ЦБ тогда поясняли, что ключевой составляющей прироста стало получение Россией специальных прав заимствования (СДР) в размере $17,5 млрд в рамках решения Международного валютного фонда.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

Москва, Мария Соколова

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