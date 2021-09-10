«Может понадобиться не одно повышение…» Набиуллина допустила рост ключевой ставки выше 7%

Банк России не исключает еще несколько повышений ключевой ставки для возвращения инфляции к 4%. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в Москве. По ее словам, инфляционное давление остается высоким.

«Мы допускаем возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях. Целесообразность этих повышений, равно как и длительность дальнейшего сохранения ключевой ставки на достигнутом уровне, будет зависеть от развития экономической ситуации, динамики инфляции и в значительной мере от баланса рисков для будущей инфляции, в том числе связанных с сохранением повышенных инфляционных ожиданий…Чтобы вернуть инфляцию к 4%, может понадобиться не одно повышение ставки», – сказала Набиуллина, допустив возможность роста ключевой ставки выше 7%.

Глава Банка России также не исключила дополнительных мер для охлаждения рынка необеспеченного потребкредитования. «Денежно-кредитная политика не должна допустить раскручивания инфляционной спирали и поэтому должна реагировать на временные факторы в той мере, в которой они через рост инфляционных ожиданий трансформируются в устойчивые», – пояснила Набиуллина.

Ранее сообщалось, что Банк России повысил ключевую ставку на 0,25% до 6,75%.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 10.09.21

Более миллиарда рублей потеряли вкладчики Finiko. / Руководство КПРФ просмотрело выдвижение новосибирскими коммунистами педофила в депутаты. / В Госдуму внесли закон о пожизненном сроке для педофилов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»