Глава Банка России: «Борщевой набор» остается фактором неопределенности

Стоимость так называемого «борщевого набора» остается фактором неопределенности, который будет влиять на инфляцию. Об сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая сегодня на брифинге. По ее словам, к концу августа удешевление замедлилось, но окончательные выводы делать пока рано.

«У нас и были ожидания, что в целом здесь динамика цен на плодоовощную продукцию компенсирует во многом тот прирост цен, который был. Но в конце августа эта тенденция замедлилась. Что касается овощей и плодоовощей, у нас, мы знаем, что смещено время сбора урожая и пока рано делать выводы в целом о том, что будет с дальнейшей стоимостью продуктов «борщевого набора», и насколько сильно цены на них будут снижаться. Это фактор неопределенности, который будет влиять на инфляцию», – сказала глава Банка России.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 10.09.21

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