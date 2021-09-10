«Динамика вызывает опасение»: Банк России нацелен «охладить» рынок потребительского кредитования

Банк России не исключает принятия дополнительных мер для охлаждения рынка необеспеченного потребительского кредитования. Как сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, нынешняя ситуация вызывает опасения.

«Динамика на рынке потребительского необеспеченного кредитования вызывает опасение… В случае сохранения текущих тенденций, мы не исключаем принятия дополнительных мер для охлаждения данного сегмента кредитного рынка помимо тех, которые уже предусмотрены с 1 октября», – сказала она, пояснив, что речь идет о повышении коэффициентов риска.

Набиуллина отметила, что эффективность такого механизма «очень ограничена». «Поэтому мы активно работаем, чтобы был принят закон, который дает нам более эффективные инструменты для ограничения рисков на этом важном сегменте кредитования. Если закон не будет принят, значит будем использовать тот набор мер, который у нас есть, хотя оговорюсь, их эффективность ограничена», – учтонила глава Банка России.

Ранее ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25% до 6,75%, после чего Набиуллина сообщила, что для возвращения инфляции к 4% понадобится несколько повышений ключевой ставки, уровень которой может превысить 7%.

Москва, Мария Соколова

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