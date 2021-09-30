Итог политики Центробанка: непрогнозируемый курс рубля и высокая закредитованность россиян на фоне рекордных прибылей банков

Политика Банка России привела к рекордному росту задолженности населения по кредитам на фоне рекордной прибыли финансовых учреждений. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян на пресс-конференции в Москве. При этом эксперт обратил внимание, что такая ситуация складывается в условиях роста уровня бедности россиян.

«Банки даже с госучастием – это коммерческие структуры. И если им дать волю, то они, конечно, будут зарабатывать максимум прибыли, и в этом их упрекать нельзя. Это уже проблема денежно-кредитной политики государства. Это проблема государства сделать так, чтобы конкуренция не давала возможности одним зарабатывать триллионы, другим – выживать или, наоборот, даже терять лицензии, а третьим – платить баснословные проценты. И не для кого не секрет, что восьмой год население беднеет с каждым годом, растет не только закредитованность. Но восьмой год подряд из официальных данных платежеспособность россиян уменьшается», – констатировал Тосунян.

Эксперт подчеркнул, такая ситуация – «результат долголетней денежно-кредитной и экономической политики, которую надо перестраивать – в консерватории что-то надо изменить». «Ключевой ставкой то вниз, то вверх, и все целью выставляем борьбу с инфляцией. А на самом деле не с инфляцией надо в первую очередь бороться. Это всего-навсего промежуточный инструмент. А нужно бороться за действительно низкую процентную ставку, за конкуренцию на этом рынке», – считает академик.

«Единственный инструмент надежный, который приводит к снижению стоимости любого продукта, в том числе и кредитной услуги, – это конкуренция. Если же она не равная, то, естественно, за счет тарифов, за счет процентных ставок, за счет прочих платежей у населения платежеспособность – у значительной части – будет падать. А у узкой части, финансовой и нефинансовой в кавычках элиты, потому что это на самом деле не элита – это те, кто сумели прибрать к рукам государственные и прочие ресурсы, – будет расти доходность. Поэтому задачу, конечно, надо ставить, обострять, но только не делать вид, что это проблема исключительно банковской системы», – пояснил Тосунян.

Академик также обратил внимание, что «показатели роста неквалифицированных инвесторов на фондовом рынке немножечко пугающие, потому что фондовый рынок несет в себе значительно большие риски». «Очень высокий рост аферистов, которые привлекают в пирамиды финансовые. Это тоже проблема государственного регулирования. Но здесь не надо валить все на государство, потому что фондовый рынок и работа на финансовом рынке в принципе – это ответственность самих инвесторов, самих вкладчиков, клиентов банков в значительной степени должна быть», – считает он.

Кроме того, эксперт отметил, что, если показатель просроченной задолженности по кредитам можно просчитать на будущее, то «по валютному курсу мы вообще ничего не можем прогнозировать ни в ту, ни в другую сторону».

«У нас закономерность единственная такая, что независимо от того, что происходит на рынке и макрополитике, когда что-то неблагоприятное для рубля, что он почему-то резко падает, а когда что-то благоприятное, то он обратно не восстанавливается должным образом. Вот сейчас идет медленное восстановление рубля, недооцененного рубля, который с достаточной степенью уверенности недооценен по крайней мере раза в 1,5, если не в 2 <…>, и нефтяной курс достиг соответствующего уровня, очень высокого, и газ подорожал. Но как мы видим, когда дорожает газ и нефть, то у нас растет цена на бензин и на газ вырастет обязательно, а когда они подешевеют, то топливо у нас не подешевеет, но зато курс рубля когда упадет, произойдет падение, обязательно почему-то опять ослабнет», – констатировал Тосунян.

«При такой нелогичной и отсутствующей экономической зависимости прогнозировать курс рубля не стоит. Но хочу сказать, что курс национальной валюты – это очень важный индикатор экономической политики. Это очень важный индикатор в принципе достойного уровня отношения к самой экономике и своему населению. В этом смысле от вот таких скачков валютных страдает все население», – заключил эксперт.

В сентябре общая задолженность россиян по кредитам превысила триллион рублей. При этом просроченные долги населения достигли рекорда за три года, составив по итогам первого полугодия более 300 млрд рублей.

Москва, Мария Соколова

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