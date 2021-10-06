Скажется на стоимости товаров: рост цен на энергоносители за рубежом усилит инфляцию внутри России

Масштабный рост цен на энергоносители на зарубежных рынках может усилить импортируемую инфляцию для России. Такое мнение высказал заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин. По его словам, ситуация действительно вызывает озабоченность.

«Рост цен на энергоносители в Европе и в других странах действительно вызывает озабоченность с точки зрения роста инфляции в этих странах. Даже если это разовое явление, все равно тот масштаб, который происходит, скажется на стоимости товаров и услуг, производимых в этих странах, и в какой-то мере это может усилить то, что принято называть «импортируемая инфляция», для России», – передает «Интерфакс» слова Заботкина.

Замглавы Банка России также обратил внимание, что денежно-кредитная политика может повлиять на масштаб переноса «импортируемой инфляции» в динамику внутренних цен, который в значительной степени зависит от интенсивности спроса внутри страны.

«Кроме того, мы должны принимать во внимание вторичные эффекты, которые будут возникать в результате этого дополнительного инфляционного давления, поэтому безусловно рост мировых цен на энергоносители входит в число тех факторов, на которые совет директоров будет смотреть на своем заседании 22 октября», – пояснил он.

22 октября пройдет заседание совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. По его итогам, помимо пресс-релиза с решением по ключевой ставке, будет опубликован среднесрочный макроэкономический прогноз.

Ранее сообщалось, что сегодня биржевые цены на газ в Европе сегодня достигали в моменте $1 950 за тысячу кубометров.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 06.10.21

Сербия обратится к России за газовой помощью. / ЦИК зарегистрировал всех депутатов новой Госдумы. / Жители ЦАР обвиняют миротворцев ООН в гибели тридцати человек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»