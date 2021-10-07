СКР завершил расследование уголовного дела против высокопоставленного сотрудника МВД

В Москве завершено расследование уголовного дела бывшего высокопоставленного сотрудника полиции Евгения Кузина и его соучастника Игоря Фролова. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета России, фигуранты обвиняются в получении взятки в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, с октября 2019 по январь 2020 годов Кузин и Фролов получили более 25 млн рублей за не привлечение взяткодателя к уголовной ответственности.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», – уточнили в ведомстве.

Ранее Кузин занимал должность заместителя начальника управления по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел, вызвавших большой общественный резонанс, главного управления уголовного розыска МВД России.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 07.10.21

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