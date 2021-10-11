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Понедельник, 11 октября 2021, 17:32 мск

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«Наглая ложь»: РФПИ назвал фейком заявления британских СМИ о «краже» формулы AstraZeneca

Заявления британских СМИ о якобы «краже» формулы британской вакцины AstraZeneca при разработке российского препарата от коронавируса «Спутник V» является «наглой ложью», которая не имеет отношения к науке и реальному положению дел. Об этом говорится в заявлении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В Фонде подчеркнули, что «Спутник V» основан на аденовирусной платформе человека, эффективность и безопасность которой доказаны десятилетиями. При этом AstraZeneca использует для своей вакцины аденовирусный вектор шимпанзе, а не человеческий.

В то же время, как отмечается в заявлении, создатели «Спутника V» и AstraZeneca проводят совместные клинические испытания в партнерстве по комбинированному применению двух вакцин.

Москва, Светлана Антонова

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