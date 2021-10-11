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Понедельник, 11 октября 2021, 18:12 мск

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Отток капитала из России резко вырос

Отток капитала из России заметно увеличился. Как следует из оценочных данных Центробанка, по итогам девяти месяцев 2021 года положительное сальдо финансовых операций частного сектора выросло на $19,2 млрд (+48%) до $59,0 млрд.

Банк России пояснил, что «в отличие от прошлого года этот агрегат сформировался почти полностью за счет операций прочих секторов по приобретению иностранных активов».

Стоит отметить, что чистый отток частного капитала из России по итогам 2020 года оценивался почти в $47 млрд, что почти в два раза больше, чем годом ранее, когда из страны было выведено $22,1 млрд.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 11.10.21

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Метки / ЦБ РФ

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