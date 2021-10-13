Внешний долг России продолжает рост

Внешний долг России на 1 октября увеличился на 4,7% и достиг $489,2 млрд. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие оценочные данные опубликовал сегодня Банк России.

Как считает регулятор, определяющую роль в динамике показателя сыграло получение Россией специальных прав заимствования (СДР) в размере $17,5 млрд долларов США, предоставление которых странам в соответствии с установленными Международным валютным фондом (МВФ) подходами отражается в составе внешнего долга центрального банка.

В ЦБ РФ также уточнили, что долговые обязательства органов государственного управления увеличились за январь-сентябрь на $2,5 млрд до $67,8 млрд в результате роста объема инвестиций нерезидентов в суверенные ценные бумаги, номинированные в российских рубля.

«Иностранные долговые обязательства частного сектора за период с начала года практически не изменились: увеличение задолженности банков перед нерезидентами на 5,8 млрд долларов США до 77,9 млрд долларов США было частично нивелировано снижением внешнего долга прочих секторов на 4,9 млрд долларов США до 312,0 млрд долларов США», – пояснили в Банке России.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 13.10.21

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