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Пятница, 19 ноября 2021, 15:36 мск

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СМИ: В Москве задержаны высокопоставленные сотрудники МЧС

В Москве задержаны первый заместитель начальника столичного главка МЧС Андрей Мищенко и начальник отдела антикризисного управления Виктор Самарин по подозрению в получении взяток, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, следствие утверждает, что Мищенко и Самарин получили взятки в размере 70 тысяч рублей и 50 тысяч рублей соответственно за выдачу предприятиям паспортов безопасности.

По информации источника ТАСС, Мищенко после проведения следственных действий был отпущен.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Москва, Светлана Антонова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Коррупция

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