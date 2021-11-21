США вновь обеспокоились судьбой террористов в Мали

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Сенегал заявил, что участие российской частной военной компании в работе в Мали «нежелательно» и «делает обстановку более запутанной и сложной».

Американские дипломаты уже не впервые позволяют себе подобные заявления, однако подобные демарши не учитывают реальную ситуацию в Африке и интересы ее народов. В Мали уже долгие годы продолжается борьба между правительством и группировками боевиков, включая «Аль-Каиду» и «ИГ» (обе запрещены в России). В течение последних лет операцию против террористов вели французские вооруженные силы. Однако они не добились успеха, и более того, правительство Мали обвинило их в подготовке террористов и тайном поощрении боевиков ради контроля над политикой страны. Летом 2021 года было объявлено о завершении французской операции, а Бамако пригласил для подготовки местных вооруженных сил российскую «ЧВК Вагнера». Россияне уже прославились успехами в борьбе против терроризма в различных горячих точках, они прибыли в Мали и приступили к работе.

Как Россия, так и Мали неоднократно подчеркивали, что выбор союзников Мали – это дело ее властей. Как недавно заявил Сергей Лавров, «этот вопрос находится в компетенции законного правительства Мали. Что касается в принципе феномена ЧВК, то они самостоятельно заключают контакты. Если эти договоренности заключаются с законным правительством суверенного государства, то я не понимаю, что здесь можно усматривать негативного». Аналогичное мнение выразил глава МИД Мали Абдулай Диоп, заявивший, что информационная кампания не помешает сотрудничеству России и Мали.

Представитель дипломатии США в сложившейся ситуации фактически выразил беспокойство по поводу судьбы террористов. Никому кроме террористических группировок российская ЧВК в Мали не угрожает, однако США упорно пытаются демонстрировать власть и авторитет там, где мнением Вашингтона никто не интересовался.

Как недавно заявил полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин, Вашингтон не любит честную конкуренцию:

«Они хотят быть гегемоном везде, в том числе и в Африке в регионе Сахель. Русские составили им конкуренцию и выиграли ее, поскольку работают лучше. Американцам не понравилось, что малийские власти выбрали русских как союзников, а не американцев или французов».

Вашингтон, Екатерина Попова

© 2021, РИА «Новый День»