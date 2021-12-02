«Подготовка наступления видна невооруженным глазом»: Игорь Стрелков оценил готовность Киева начать войну в Донбассе

Киев может начать наступление на Донбасс уже в декабре – подготовка к этому видна невооруженным глазом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) сегодня на пресс-конференции в Москве. По его мнению, вероятность атаки украинских войск в Донбассе еще более высока, чем прошлой весной.

«Какие-либо прогнозы давать, не обладая конкретной разведывательной информацией, чрезвычайно сложно. С точки зрения здравого смысла, наступление Украины может начаться с того момента, когда земля подмерзнет и тяжелая техника, и колесная, в том числе, сможет легко двигаться без дорог. На Украине первые серьезные заморозки, начиная с декабря месяца текущего года. И опять же, с этой точки зрения, с климатической – до весны, до распутицы, то есть до начала марта. На Украине в начале марта уже вовсю идет весна», – пояснил экс-министр.

Стрелков считает, что вероятность украинского наступления более высокая, чем прошлой весной. «То, что сейчас сосредоточение происходит с мощнейшим политико-дипломатическим давлением на РФ со стороны так называемых уважаемых западных партнеров, говорит о том, что вероятность атаки украинских войск еще более высока. Поскольку действия так называемых партнеров нацелены на то, чтобы обвинить РФ во вмешательстве во внутриукраинские дела, если Россия введет свои войска для защиты ДНР и ЛНР. То есть, заранее Россию предупреждают, чтобы она не вмешивалась в зачистку Донбасса, которую готовятся произвести украинские вооруженные силы», – пояснил он.

«Правда с точки зрения Запада – то, что им выгодно. Поэтому в этом отношении ничему удивляться не приходится. Другой вопрос, что благодаря невразумительной политике с 2014 года, когда вместо признания Донецкой и Луганской республик, РФ организовала наколенные минские соглашения, в которых эти республики были признаны неотъемлемой частью Украины, и вопрос о них, как говорится, не ставился, как о суверенных государственных образованиях. Благодаря этому, действительно, с точки зрения международного права, российские войска, если они встанут на защиту Донецка и Луганска, могут быть объявлены агрессорами. Но это де-юре, а де-факто Украина готовится атаковать русских людей Донбасса, которые не хотят жить в антирусском украинском нацистском государстве», – подчеркнул Стрелков.

При этом бывший министр обороны ДНР не исключил, что информация о задержании агентов украинских спецслужб на территории России может быть связана с будущим возможным наступлением Киева на Донбасс. «Украина, естественно, понимает, что за нее воевать НАТО не будет. Даже в тех заявлениях, которые сделал госсекретарь США Блинкен говорится только о жесточайших экономических санкциях против РФ в случае вступления в войну с Украиной. Поэтому Украине чрезвычайно важно нанести РФ максимальный ущерб своими собственными силами и средствами. Подчеркиваю, как версия, поскольку мне не известна специальная закрытая информация секретная по данному вопросу. Возможна доразведка для нанесения ракетных ударов по каким-то российским военным стратегическим объектам, куда Украина теоретически может дотянуться, учитывая, что оперативно-тактические ракеты в распоряжении Украины есть», – отметил он.

«Украина чрезвычайно хочет, чтоб РФ вышла из кустов, условно говоря, и признала себя стороной конфликта. Я не исключаю, что с точки зрения управляющих, стоящих за спиной у Зеленского и у Киева западных партнеров, это может стать главной задачей наступления на Украину. Заставить РФ принять на себя ответственность за Донбасс и вести переговоры непосредственно с ней, применяя к ней весь режим санкций как к агрессору – причем, санкций, растянутых на многие годы», – подчеркнул Стрелков.

По его оценке, война в Донбассе может начаться только после наступления украинской армии, а «признаки подготовки такого наступления видны невооруженным глазом», и «хороших вариантов для России нет» при любом развитии событий.

«Если РФ не вмешается в ситуацию, когда Украина пойдет в наступление на Донбассе, Донецк и Луганск очень быстро будут взяты войсками. Там начнется полномасштабная политическая или даже этническая чистка. РФ получит сотни тысяч беженцев, и самое главное… Украина немедленно начнет нагнетать военную напряженность на границе с Крымом. Если РФ защищает Донецк и Луганск, она получает полномасштабное давление всего, так называемого, цивилизованного мира, за исключением, может быть Китая, позиция которого не оглашена. И это тоже приведет к тяжелым последствиям для нашей страны. Вопрос только в том, что при падении Донецка и Луганска вопрос не будет разрешен, но он не будет разрешен, даже если РФ возьмет просто под охрану ДНР и ЛНР, например, признав их и введя на их территорию войска. Это будет вопрос, отложенный на будущее», – пояснил экс-министр обороны ДНР.

«Украина изначально создавалась как анти-Россия, как инструмент, нацеленный в сердце России, как пистолет, приставленный к ее виску. Майдан взвел этот курок, загнал патрон в ствол. Этот пистолет необходимо или уничтожить, или выбить из рук тех, кто готов выстрелить. Сейчас, может быть, наступает момент, подчеркиваю, может быть. Война давно неизбежна, но она может сейчас не начаться, но может быть именно сейчас наступает момент, когда это надо сделать, или пистолет выстрелит. Поэтому нечего оглядываться на интересы украинского, киевского политикума. Надо думать об интересах России, русского народа, и об уничтожении той угрозы, которую несут в себе киевские нацисты», – заключил Стрелков.

Москва, Мария Соколова

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