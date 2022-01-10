Гарантии безопасности: Москва ждет уступок со стороны Вашингтона

Москва не намерена отступать от своей позиции на переговорах с Вашингтоном о гарантиях безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире «Первого канала». По его словам, к компромиссам должны приготовиться Соединенные Штаты.

«К компромиссам должна готовиться американская сторона. Российская сторона приехала сюда с четкой позицией, которая содержит ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть», – сказал Рябков (цитата по РИА «Новости»)

Основной раунд переговоров начался сегодня утром на территории постпредства США при женевском отделении Организации объединенных наций. Накануне состоялся рабочий ужин. По его итогам Рябков сообщил, что разговор был сложным, но деловым. Дипломат подчеркнул, что Москва готова выслушать позицию США, но конструктивный диалог возможен только в контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины и Грузии в НАТО.

Москва, Светлана Антонова

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