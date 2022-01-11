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Вторник, 11 января 2022, 17:01 мск

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Россия стала основным потребителем турецких овощей и фруктов

Россия стала основным иностранным потребителем турецких овощей и фруктов с долей в 32,9% от общего общема. По итогам 2021 года РФ завезла продукцию на $1 млрд, что на 6,8% больше, чем в 2020 году, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Анадолу», которое приводит данные Ассоциацию союзов экспортеров Средиземноморского региона Турции.

Как сообщается, всего в прошлом году Турция экспортировала свежих фруктов и овощей почти на $3 млрд, что на 13% больше, чем в 2020 году. В числе крупных покупателей также Германия, Ирак, Украина и Румыния.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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