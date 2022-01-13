Рубль и Мосбиржа усилили падение после заявлений МИД России о тупике в переговорах с США

Сегодня во второй половине дня курс российского рубля и индекс Мосбиржи усилили падение после заявление заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о тупике в переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности, на которых настаивала Москва.

К 17:06 мск индекс Мосбиржи опустился на 1,85%, долларовый индекс РТС упал на 2,8%. Индекс «голубых фишек», который формируют акции крупнейших компаний, снизился на 1,97%. В то же время курс доллара с расчетами завтра поднялся на 80 копеек до 75,5 рубля. Курс евро прибавил 1,1 рубля, составив 86,57 рубля.

Ранее сегодня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что переговоры с США и НАТО зашли в тупик. В интервью телеканалу RTVI он назвал главной проблемой то, что США и их союзники по НАТО не готовы идти навстречу Москве по ключевым требованиям в вопросах гарантий безопасности. Речь идет о нерасширении НАТО, свертывании инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год и юридически обязывающих гарантиях неразмещения соответствующих систем в непосредственной близости от границ РФ, пояснил дипломат.

Рябков охарактеризовал как «непробиваемую» позицию по вопросу нерасширения НАТО, которую заняли альянс и США, отметив, что Москву тревожит этот момент, поскольку «от продвижения в данном вопросе зависит все остальное».

Москва, Светлана Антонова

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