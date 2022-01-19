«Итогов никаких – нулевые»: по рейтингу Байдену ударила критическая масса проблем

Москва, Январь 19 (Новый День, Мария Соколова)– Низкий рейтинг президента США Джо Байдена после первого года правления связан с проблемами, которые копились последние 30 лет. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, отчасти это связано также с масштабным расколом американского общества.

Эксперт обратил внимание, что рейтинг американского президента «слишком уж низко» упал. «Рейтинг снизился до 33%. Личный рейтинг вице-президента Камалы Харсис – аж до 27%. Я это (низкий рейтинг) связываю с тем «наследством», которое досталось Байдену, от [Дональда] Трампа, и даже не только от Трампа, но от предшествующих эпох. Мало какому президенту доставалось такое плохое наследство. Тот масштаб негативный, который достался Байдену, слишком велик. Кризис экономический, который сам по себе разразился в ходе последнего года пребывания Трампа в своей должности. Потом пандемия. Это те неожидаемые факторы, которые ударили и по Трампу и являлись главными причинами его неизбрания, но это все досталось и Байдену, который должен был бы за это взяться и решать все эти проблемы», – пояснил он.

Эксперт считает, что на падение рейтинга президента США повлиял также масштабный раскол американского общества. «Тот раскол, который достался Байдену, – он наверно результат той критической массы, которая все-таки накопилась в американском обществе. Если сравнивать с предшествующими эпохами, то такого масштабного раскола в Америке не было давно. И неслучайно сравнивают нынешнюю ситуацию, которая досталась Байдену с 60-ми годами. Там раскол был такой, там и политические убийства одно за другим, и президентов, и кандидатов в президенты убивали, и лидеров общественного мнения… До этого не доходит сегодня, но сама напряженность и конфликтность настолько велика, что сравнивают с 60-ми годами», – констатировал Гарбузов.

«Раскол в Америке всегда выливается в раскол между демократами и республиканцами. Это так. Но нынешняя ситуация имеет еще свою особенность – раскол в каждой из этих партий... И еще один очень важный момент, я бы назвал это «революцией черных»… Такой глубокой линии раздела между «черной» и «белой» Америкой не было давно. И это несмотря на то, что американское государство в течение многих и многих десятилетий проводит политику по интеграции «черных» в американское общество на разных уровнях и в разных формах. Это несмотря на то, что действуют социальные программы, которые тоже способствуют интеграции бедных семей и бедных американцев в общество, а это в массе своей не белые граждане. Вот такой взрыв, всплеск «черной» Америки, с которым не сталкивались США очень давно», – подчеркнул эксперт.

«Я вот посмотрел вчера оценки американских экспертов деятельности Байдена и его администрации, и кто-то говорит – да какие итоги, итогов никаких – нулевые. Это радикально конечно. О чем это говорит… Все эти проблемы, это не наследие даже Трампа, они накапливались десятилетиями. И причин для того, чтобы они накопились и взорвались именно в это время, очень и очень много», – заключил Гарбузов.

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