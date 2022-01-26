«Замотать не дадим»: Россия готовит ответные меры, если США не ответят по гарантиям безопасности

Москва не позволит Западу замотать в бесконечных дискуссиях предложенные президентом РФ Владимиром Путиным инициативы по гарантиям безопасности. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая сегодня в рамках правительственного часа в Госдуме. По его словам, если на этой неделе конструктивного ответа от Вашингтона не будет, последуют ответные меры от России.

«Если конструктивного ответа не последует, и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, предпримет необходимые ответные меры», – сказал он.

Глава МИД РФ напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен 21 января на встрече в Женеве заверил, что Вашингтон передаст Москве «уже на этой неделе письменные, постатейные ответы с разъяснениями позиции США».

«В зависимости от содержания этого ответа мы будем готовить совместно с нашими коллегами из других ведомств предложения президенту о дальнейших шагах. Замотать наши проекты в бесконечных дискуссиях, а такая линия отчетливо просматривается, особенно в попытках сбросить всю эту тематику в ОБСЕ, либо путем настойчивых призывов Евросоюза найти и ему место в этих дискуссиях, мы не дадим. Замотать нашу инициативу мы не дадим», – подчеркнул Лавров.

Российские предложения о гарантиях безопасности предусматривают отказ НАТО от дальнейшего расширения на Восток, отвод Североатлантического альянса на позиции 1997 года и отказ от размещения ударных вооружений вблизи границ РФ.

Москва, Мария Соколова

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