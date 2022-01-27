Мосбиржа отыграла потери после обвала котировок: рубль заметно укрепился

Сегодня российский фондовый рынок отыграл потери после обвала котировок. Индекс Мосбиржи вырос более чем на 4% и вновь поднялся выше 3500 пунктов. К 16:59 мск его значение достигло 3523,75 пункта.

В то же время на валютным рынке отмечено заметное укрепление рубля. Биржевой курс доллара упал почти на 2 рубля по сравнению с пиковыми значениями – до 77,70 рубля. Евро подешевел более чем на 2,5 рубля – до 86,71.

Как отмечают финансовые аналитики, поводом для укрепления российской валюты и подъема котировок акций стало заявление заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева, который подчеркнул, что Москва считает неприемлемой возможность войны между Россией и Украиной. «Мы уже неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается», – сказал он.

Напомним, обвал котировок на российском финансовом рынке произошел в понедельник. В ходе торгов основные индексы Мосбиржи опускались почти на 10%, а курсы доллара и евро активно дорожали, достигая уровня 79 и 89 рублей соотвественно.

Москва, Светлана Антонова

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