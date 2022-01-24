Рынок акций России усилил обвал в понедельник, рубль ускорил падение

На российском фондовом рынке усилился обвал котировок – биржевые индексы рухнули более чем на 7%. Продолжает трясти и валютный рынок: доллар и евро обновили максимальные значения с ноября 2020 года и июля 2021 год соответственно.

По состоянию на 13:58 мск, индекс Мосбиржи рухнул на 7,78%, до 3171,68 пункта, индекс РТС обвалился на 9,59%, до 1267,43. Индекс «голубых фишек», который формируют акции крупнейших корпораций, снизился на 7,95%. Так, бумаги «Газпрома» потеряли 9,18%, акции Сбербанка – 7,36%, Яндекса – 7,82%, Норникеля – 6,14%.

Российская национальная валюта на фоне обвала рынка акций продолжает заметно дешеветь. Евро стал дороже 89 рублей впервые с 20 июля 2021 года, доллар вырос 79 рублей впервые с начала ноября 2020 года. К 14:42 мск доллар взлетел на 1,68 рубля, до 78,92 рубля. Курс евро вырос на 1,27 рубля, до 89,29 рубля. На максимуме «американец» торговался на уровне 79 рублей, следует из данных торгов на «Московской бирже». На Форексе доллар поднимался до 79,06 рубля. Единая европейская валюта достигала отметки 89,46 рубля.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России на 25 января, вырос на 67,46 копейки, до 77,3649 рубля, официальный курс евро вырос на 68,71 копейки, до 87,5925 рубля.

По мнению аналитиков, фондовый и валютный рынок падают под давлением геополитических факторов. Газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме ранее сегодня сообщила, что президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения в странах Прибалтики и Восточной Европы от нескольких тысяч до 50 тыс. американских военных, а также корабли и авиацию. НАТО сообщило, что участники альянса переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания в Восточной Европе в ответ на продолжающееся наращивание Россией «своего военного присутствия на Украине и вокруг нее». Об этом говорится в заявлении Североатлантического блока.

«Дания отправляет фрегат в Балтийское море и собирается направить в Литву четыре истребителя F-16 для поддержки давней миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе. Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию. Франция выразила готовность ввести в Румынию войска под командованием НАТО. Нидерланды с апреля направят в Болгарию два истребителя F-35 для поддержки деятельности НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе, а также приготовят один корабль и наземные подразделения для сил реагирования НАТО», – говорится в сообщении альянса. «Соединенные Штаты также ясно дали понять, что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического союза», – отмечается в заявлении.

Госдепартамент США при этом разрешил части сотрудников посольства на Украине покинуть страну и рекомендовал американским гражданам, которые находятся на Украине, рассмотреть возможность немедленного отъезда из страны.

Надо отметить, что это уже второй обвал на фондовом рынке России за последние две недели. В минувший вторник, 18 января, индекс Мосбиржи также опускался ниже 3 350 пунктов на фоне геополитической напряженности и угрозы новых санкций против России.

Москва, Наталья Петрова

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