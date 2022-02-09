российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 9 февраля 2022, 18:18 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Отток капитала из России увеличивается

Чистый отток капитала из России по итогам января достиг $12,8 млрд, что в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует предварительная оценка Банка России, опубликованная на его сайте.

«Положительное сальдо финансовых операций частного сектора сложилось вследствие наращивания иностранных активов прочими секторами при некотором снижении их обязательств перед нерезидентами», – пояснил регулятор.

Стоит отметить, что по итогам 2021 года чистый вывоз капитала из России частным сектором возрос в 1,4 раза по сравнению с 2020 годом и составил $72 млрд.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЦБ РФ

«Целенаправленно идем в никуда»: Россия движется к «великой депрессии» / Центробанк РФ усилит контроль за денежными операциями граждан / Россияне готовятся к дальнейшему росту цен: Банк России оценил инфляционные ожидания / Правительство утвердило «дорожную карту» по регулированию криптовалют / Российские банки получили рекордную прибыль / Золотовалютные резервы России выросли до нового исторического рекорда / Россия продолжает наращивать внешний долг / Центробанк выступил за полный запрет криптовалюты в России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,