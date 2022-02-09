Отток капитала из России увеличивается

Чистый отток капитала из России по итогам января достиг $12,8 млрд, что в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует предварительная оценка Банка России, опубликованная на его сайте.

«Положительное сальдо финансовых операций частного сектора сложилось вследствие наращивания иностранных активов прочими секторами при некотором снижении их обязательств перед нерезидентами», – пояснил регулятор.

Стоит отметить, что по итогам 2021 года чистый вывоз капитала из России частным сектором возрос в 1,4 раза по сравнению с 2020 годом и составил $72 млрд.

Москва, Светлана Антонова

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