Банк России начал тестировать цифровой рубль

В России началось тестирование платформы цифрового рубля. Как говорится в сообщении Центробанка, два банка успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами с использованием мобильных приложений.

«Клиенты не только открыли через мобильное приложение цифровые кошельки на платформе цифрового рубля, но и обменяли безналичные рубли со своих счетов на цифровые и затем провели операции перевода цифровых рублей между собой. Остальные участники пилотной группы планируют подключиться к тестированию платформы цифрового рубля по мере завершения доработок своих ИТ-систем.

В ЦБ уточнили, что принять участие в тестировании платформы выразили желание 12 банков – «Ак Барс», «АЛЬФА-БАНК», ДОМ.РФ, ВТБ, «Газпромбанк», «Тинькофф Банк», а также «Промсвязьбанк», «Росбанк», «Сбербанк», «СКБ-банк», «СОЮЗ» и «ТРАНСКАПИТАЛБАНК». К платформе уже подключили три кредитных учреждения.

Как пояснила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, в течение 2022 года продолжится тестирование и доработка платформы. «На последующих этапах развития платформы мы также планируем предусмотреть бесшовное взаимодействие с цифровыми платформами и цифровыми экосистемами», – уточнила она.

Как предполагается, на первом этапе будет протестирован выпуск цифровых рублей, открытие цифровых кошельков банкам и гражданам, а также переводы между гражданами. На втором этапе планируется протестировать операции по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, платежи за государственные услуги, реализацию смарт-контрактов, а также взаимодействие с Федеральным казначейством.

«В дальнейшем предполагается внедрить возможность оплаты в местах без Интернета (офлайн-режим), организовать взаимодействие с финансовыми посредниками и цифровыми платформами, а также предусмотреть возможность проведения операций с цифровым рублем для клиентов-нерезидентов. По результатам тестирования будет сформирована дорожная карта внедрения платформы цифрового рубля», – уточнили в Банке России.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»