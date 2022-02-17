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Четверг, 17 февраля 2022, 17:00 мск

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Золотовалютные резервы России достигли исторического рекорда

Объем золотовалютных резервов России вновь достиг исторического рекорда – $639,6 млрд. Как сообщил Банк России, за последнюю неделю финансовые запасы пополнились на 0,7%.

«Объем международных резервов по состоянию на 11 февраля составил 639,6 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 4,7 миллиарда долларов, или на 0,7%, главным образом в результате положительной переоценки», – говорится в сообщении ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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