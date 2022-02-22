Вооруженные силы Украины готовятся к химической атаке на своих же позициях в Донбассе, чтобы обвинить в применении химоружия Россию, спровоцировав Запад на ответные действия. В телеграм-канале XMAPA.COM опубликовали фото документов от сотрудника украинского предприятия «Мотор Сич», которые говорят о «модернизации» для этих целей турецких беспилотников.

– Слава Богу, что есть неравнодушные люди! Один из сотрудников «Мотор сич» поделился с нами фотографиями интересных документов, – отмечает автор канала.

Дело в том, что в документах говорится о намерениях Киев снабдить турецкие беспилотники «Байрактары» системой распыления аэрозолей на двадцать литров. Скорее всего, их применят для распыления украинской армией химикатов на своих позициях, чтобы заявить об использовании химического оружия Россией.

Киев надеется, что Запад проигнорирует аргументы Москвы и для мирового сообщества Российская Федерация якобы использованием химоружия нарушит все международные конвенции и договоренности.

Примечательно, что это такое обвинение может спровоцировать резкую реакцию РФ, так как от применения химоружия отказались ещё со времен Первой мировой войны, даже террористы не используют его. Но учитывая холодную войну Запада против Москвы, непричастность России к химической провокации будет доказать непросто.

Фото: t.me / XMAPA_COM

Фото: t.me / XMAPA_COM

Сотрудник украинского предприятия «Мотор Сич» поделился фотографиями документов, согласно которым стало известно о планах киевских военных использовать химическое окружения на своих позициях, чтобы обвинить в этом Россию. Об этом пишет издание «Версия».

В «слитых» документах говорится, что Киев планирует снабдить турецкие беспилотники «Байрактары» системой распыления аэрозолей на двадцать литров. Вполне возможно, «кто-то» может применить данные летательные аппараты для распыления химического оружия на своих позициях, чтобы «убедить» Запад в том, что РФ «перешла все границы дозволенного».

По плану, Украина перейдет все черты разумного, обвинит в этом РФ, а Запад, как и обычно, проигнорирует аргументы Москвы. Но такие действия могут вызвать жесткий ответ России, так как использование химоружия – это отказ от всех международных конвенций и договоренностей.

Стоит отметить, что применение химоружия ограничили ещё со времен Первой мировой войны, поскольку такое вооружение опасно даже не из-за смертоносности, а самого факта наличия и использования. Даже террористы используют не яды, а взрывчатку. Но учитывая информационную войну против Москвы, российским представителям будет непросто доказать свою непричастность к химической провокации.

Киев, Екатерина Попова

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