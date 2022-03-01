В рамках акции «Молодежь помнит» тверские школьники сняли 220 короткометражных фильмов о воевавших подо Ржевом Студия «Акценты» поддерживает патриотические мероприятия вот уже третий год

Ко Дню освобождения Ржева, который отметят 3 марта, тверская студия «Акценты» подвела итоги акции «Молодежь помнит». В рамках мероприятия школьники Тверской области, в том числе городов Твери и Ржева, и других регионов собирали материалы о воевавших в Великой Отечественной войне родственниках. Также они участвовали в написании сценариев, по которым студия создала документальные короткометражки. За три года было отснято 220 таких фильмов о защитниках Ржева. Акцию собираются продолжить в текущем году.

Ржевская битва считается одним из самых кровопролитных эпизодов Великой Отечественной войны. На протяжении 17 месяцев город находился в оккупации, за это время население с 56 000 сократилось до 360 человек. В начале марта 1943 года войска Красной армии освободили Ржев от захватчиков. Сегодня об этом дне и о подвигах предков напоминает Ржевский мемориал, открытый в 2020 году. Он представляет собой 25-метровую фигуру солдата на холме, а также плиты с именами павших в боях.

Мемориальный комплекс – не единственный способ почтить память тех, кто героически защищал Родину в годы войны. Патриотическая акция «Молодежь помнит» проводится в Твери уже не первый год, активную поддержку в ее реализации оказывают местные студии и каналы. Так, в 2020-м множество школьников написали сочинения о своих героических предках, десятки этих историй вышли в эфир канала ГТРК «Тверь».

Также учащиеся тверских, ржевских и областных школ участвовали в конкурсе сценариев на данную тематику. Ребята собирали материалы об участниках Великой Отечественной и под руководством специалистов студии «Акценты» писали сценарии 3-4 минутных фильмов. Получившиеся документалки показывали на различных фестивалях. Например, в 2018-2019 годах при поддержке Тверской епархии прошло 3 фестиваля «Правнуки Победы», где показали свыше 30 фильмов, снятых в рамках проекта «Молодежь помнит». Из них 10 фильмов позже были представлены на международном конкурсе ЮНЕСКО, где заняли различные призовые места. Также короткометражки, снятые по детским сценариям, можно было увидеть на канале «Россия 24».

Российское киноискусство, рассчитанное скорее на взрослого зрителя, также нередко обращается к остросоциальным темам, в том числе военным. Так, ржевскому сражению посвящена полнометражная драматическая кинолента «Ржев», вышедшая на экраны в 2019 году. Фильм рассказывает об одном дне, в течение которого рота советских солдат защищает деревню Овсянниково от превосходящего по численности врага.

Хотя «Ржев» нельзя отнести к документалистике, в нем есть множество отсылок к свидетельствам очевидцев. Об этом позаботились все, кто причастен к созданию фильма. Так, основой для сценария послужила повесть «Искупить кровью» писателя Вячеслава Кондратьева, непосредственно принимавшего участие в боях за деревню Овсянниково. Инициатором съемок стал петербургский предприниматель Евгений Пригожин, чей предок послужил прототипом для одного из героев повести Кондратьева. А персонажи фильма носят фамилии и личные черты воевавших предков актеров, игравших их. Кинолента была тепло принята киноманами и критиками, имеет награды международных фестивалей.

В текущем году ко Дню освобождения Ржева также приурочен ряд памятных мероприятий. Так, 25 февраля в Ржевском выставочном зале открылась выставка художников Тверского региона «По праву памяти». Киностудия «Акцент» также планирует продолжить работу с ребятами по съемкам фильмов о защитниках Ржева.

Москва, Екатерина Попова

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