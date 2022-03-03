Открытое письмо известной бизнесвумен, адресованное Александру Бастрыкину, оказалось очень эмоциональным и убедительным. В нем Ольга Миримская обратилась к главе Следственного комитета с просьбой о вмешательстве в ситуацию, развернувшуюся вокруг уголовного дела, по которому она до сих пор находится в СИЗО.

Предприниматель Ольга Миримская оказалась в СИЗО в середине декабря прошлого года. Ей предъявили обвинение в том, что она якобы дала взятку следователю Носову, передав ему два подержанных автомобиля. По версии следствия, Носов вроде бы должен был оказать ей содействие в возвращении похищенной дочери.

Про очевидные нестыковки и странности в этом уголовном деле эксперты говорят с первого дня ареста бизнесвумен. Об этом же в обращении к Александру Бастрыкину пишет и сама Миримская: «Это дело расследуется уже 60 месяцев. Из них 58 месяцев у меня было обязательство о явке, которое я ни разу не нарушила. И сотрудничала со следствием, которое за все это время не смогло найти доказательств какой-нибудь моей вины. Более чем кто-либо я была и остаюсь заинтересована в том, чтобы мое уголовное дело расследовалось строго в рамках закона. Но 17 декабря 2021 года я оказалась в следственном изоляторе».

Избранная судом мера пресечения в виде содержания Ольги Миримской под стражей действительно представляется неадекватной. Как исходя из предыстории, так и с учетом всех обстоятельств, в том числе – личности обвиняемой. Об этом неоднократно говорили и адвокаты, и правозащитники, и представители депутатского корпуса, в том числе – передавшие за Миримскую при продлении ей ареста личные поручительства.

Среди них председатель Комитета за гражданские права, член Совета при Президенте России по правам человека Андрей Бабушкин, член Общественной палаты РФ Наталья Москвитина, депутат Государственной Думы Михаил Делягин. Личное обращение к председателю Следственного комитета направила сенатор Елена Афанасьева: «Мне кажется, здесь очень важно поставить вопрос, прежде всего, защиты интересов ребенка. Выпустив Ольгу Миримскую из СИЗО под какие-то серьезные ограничительные меры, мы тем самым, прежде всего, защищаем права ребенка. Думаю, это сейчас должно быть во главе угла».

Когда Миримская пишет о том, что «несколько нет назад наша страна спасла мою дочь, которую удалось вырвать из лап похитивших ее американских бандитов и вернуть на Родину», то получается пусть эмоционально, но по сути – верно. Рожденная от суррогатной матери дочь Миримской действительно была похищена, ее долго искали и в итоге вернули в Россию из-за рубежа благодаря усилиям различных ведомств, включая МИД, МВД, ФСБ. Важную роль в этом сыграл Следственный комитет и лично Александр Бастрыкин, так что выбор Миримской адресата для такого обращения тоже вполне понятен и логичен: «У меня нет сомнений в том, что все со мной произошедшее является местью за то неудавшееся похищение моей дочери. Я убеждена, что таким образом мою дочь, гражданку РФ, пытаются второй раз похитить и через Украину вывезти в Соединенные Штаты Америки. А мое пребывание в СИЗО – не только месть, но и часть этого плана».

Москва, Екатерина Попова

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