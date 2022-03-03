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Четверг, 3 марта 2022, 14:08 мск

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В Кремле назвали слухами «планы» о введении военного положения в России

Сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выступил с опровержением слухов о якобы возможном введении в ряде регионов России военного положения и запрете мужчинам призывного возраста покидать страну.

«Нет, это «утки». Это все в соцсетях и так далее – это все ходят чистые «утки». Потом граждане их пересылают друг другу и так далее. Поэтому нужно очень аккуратно относиться ко всей информации и не становиться жертвами обычных слухов и обманов», – цитирует «Интерфакс» слова Пескова.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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