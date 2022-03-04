«Мы упредили колоссальное кровопролитие...» В Госдуме сообщили о документе с планом уничтожения ЛДНР и нападения на Россию

Россия начала спецоперацию в Донбассе на три часа раньше реализации плана украинских националистов по уничтожению Донецкой и Луганской народных республик с последующим нападением на Ростовскую область. Об этом говорится в захваченных документах, о которых сегодня сообщили в Госдуме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе пленарного заседания нижней палаты российского парламента депутат от КПРФ Николай Коломейцев обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину за помощью в обнародовании захваченных военных документов.

«У нас в зале целый ряд коллег, ведущих телепрограмм. Вероятно, без вашего участия нельзя получить… Я понимаю, это совершенно секретные документы. По моим оперативным данным, захвачен штаб нацбатальона «Айдар» (террористическая организация, запрещена в РФ), и там есть документы, которые были важны не только населению на этой стороне, но и на той… Речь идет о том, какие были приказы у них (украинских военных) на действия, и которые подтверждают то, что мы упредили вообще-то колоссальное кровопролитие. У них планировалась за 3-4 часа фактически стереть с лица земли оборону и не останавливаться даже на границе Ростовской области. Это вот по моим оперативным данным. Мне кажется, что такие документы очень важно своевременно (обнародовать)», – сообщил Коломейцев.

В ответ Володин пресек смех в зале заседаний, подчеркнув серьезность вопроса. «Коллеги, вы зря смеетесь. Потому что то, о чем говорит Николай Васильевич очень серьезно. Вы думаете почему наши войска зашли именно 24-го? Он говорит о том, что буквально через три часа, если бы мы только этого не сделали, войну развязали бы банды националистов – «бандеровцы», вскормленные НАТО, с территории Украины. И дальше была бы катастрофа – гуманитарная, военная, потому что мирные граждане ДНР-ЛНР – четыре миллиона человек. А дальше наша граница рядом. Он сам – ростовский депутат, об этом речь идет», – подчеркнул спикер Госдумы, пообещав содействие в широком обнародовании документов, о которых говорил Коломейцев.

Москва, Мария Соколова

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