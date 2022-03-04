российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 4 марта 2022, 17:19 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Столтенберг сообщил о позиции НАТО по отправке войск на Украину

Фото: официальный сайт НАТО

Североатлантический альянс не направит свои войска на Украину. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, все страны-участницы военного блока согласны с такой позицией.

«Мы прояснили, что не собираемся выдвигаться на Украину: ни по земле, ни в украинском воздушном пространстве… Союзники согласны с тем, что у нас не должно быть самолетов НАТО в воздушном пространстве Украины или войск НАТО на территории Украины», – сказал генсек Альянса, передает ТАСС.

Столтенберг также уточнил, что НАТО не будет вводить бесполетную зону над Украиной, иначе это может привести к распространению конфликта на другие европейские страны. «Мы понимаем отчаяние, но мы также верим, что если мы это сделаем (установим бесполетную зону), то получим что-то, что может привести к полномасштабной войне в Европе», – сказал он (цитата по РБК).

В то же время глава Альянса заявил, что союзники по НАТО «усилили поддержку Украины, помогая ей осуществлять право страны на самооборону в соответствии с Уставом ООН», и призвал Россию вывести войска из Украины.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Хорватский военный атташе отказался принимать ноту протеста Минобороны РФ / «Мы упредили колоссальное кровопролитие...» В Госдуме сообщили о документе с планом уничтожения ЛДНР и нападения на Россию / На Запорожской атомной электростанции ночью произошел пожар / Сербские актеры стали героями украинских фейков о войне с Россией / Косовские боевики отправляются воевать на Украину / Венгрия отказалась помогать Украине войсками и оружием / «Возвращение в семью народов»: бизнесмен Пригожин обозначил цель РФ на Украине / Британия отказалась обеспечить бесполетную зону над Украиной

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Донбасс, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Украина,