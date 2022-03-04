Столтенберг сообщил о позиции НАТО по отправке войск на Украину

Североатлантический альянс не направит свои войска на Украину. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, все страны-участницы военного блока согласны с такой позицией.

«Мы прояснили, что не собираемся выдвигаться на Украину: ни по земле, ни в украинском воздушном пространстве… Союзники согласны с тем, что у нас не должно быть самолетов НАТО в воздушном пространстве Украины или войск НАТО на территории Украины», – сказал генсек Альянса, передает ТАСС.

Столтенберг также уточнил, что НАТО не будет вводить бесполетную зону над Украиной, иначе это может привести к распространению конфликта на другие европейские страны. «Мы понимаем отчаяние, но мы также верим, что если мы это сделаем (установим бесполетную зону), то получим что-то, что может привести к полномасштабной войне в Европе», – сказал он (цитата по РБК).

В то же время глава Альянса заявил, что союзники по НАТО «усилили поддержку Украины, помогая ей осуществлять право страны на самооборону в соответствии с Уставом ООН», и призвал Россию вывести войска из Украины.

Москва, Светлана Антонова

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