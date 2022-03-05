«Режет правду-матку»: Пригожин оценил новую песню Сергея Шнурова

Бизнесмен Евгений Пригожин опроверг свое влияние на творчество лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Он поблагодарил музыканта за актуальные композиции и назвал его патриотом с большой буквы.

Редакция интернет-издания «Дни.ру» обратилась к Евгению Пригожину за комментарием по поводу его возможного отношения к песням Сергея Шнурова. Предприниматель не подтвердил это мнение.

«В России есть те, кто режет правду-матку. Это выдающиеся люди, патриоты с большой буквы. Сергей Шнуров режет эту правду – будь то про мусор или про войну. Когда он делал это пару месяцев назад про Питер, то прокультурные демагоги только что в измене Родине не обвинили, а теперь большинство из них в очереди на границе стоят, чтобы из страны убежать», – цитирует ответ Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

В заключении бизнесмен поблагодарил Сергея Шнурова за выдающиеся песни, которые освещают актуальные проблемы Петербурга и страны, а также посоветовал ему и дальше работать на благо Родины.

Москва, Екатерина Попова

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