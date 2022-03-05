Жители Центральноафриканской Республики провели митинг солидарности с решением России провести спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Таким образом они поддержали главного союзника.

Фото Эрика Нгаба

Массовое мероприятие прошло у памятника, посвященного подвигам бойцов Национальной армии (FACA) и инструкторов из РФ, которые помогли местному правительству справиться с боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Население приносило плакаты и транспаранты, на которых было написано, что народ ЦАР и России – братья по духу, что «Кремль спасает Донбасс», а также, что «Российская Федерация и Центральноафриканская Республика против нацизма».

Фото Эрика Нгаба

Таким образом жители страны поддержали решение Владимира Путина о проведении специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Главу РФ назвали защитником слабых и угнетенных, так как он вступился за ЛНР и ДНР.

Ранее пресс-секретарь президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем высоко отозвался о работе российских инструкторов, которых западные издания часто связывают с «ЧВК Вагнера». Он добавил, что благодаря консультативной поддержке отечественных специалистов национальная армия сумела защитить территориальную целостность страны.

Банги, Светлана Антонова

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