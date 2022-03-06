Президент Франции напуган перспективами атомной катастрофы на Украине: Путин его успокоил

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность по поводу обеспечения безопасности атомных электростанций на территории Украины. В ходе телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин успокоил французского коллегу – российские военные нейтрализовали диверсионную группу украинских националистов. Российский лидер также сообщил Макрону о реальной ситуации на Украине.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин подробно проинформировал Макрона об устроенной украинскими радикалами провокации в районе Запорожской АЭС с задействованием диверсионной группы. Попытки переложить на российских военных ответственность за этот инцидент являются элементом циничной пропагандистской кампании. Российские войска во взаимодействии с украинским подразделением охраны и персоналом продолжают обеспечивать функционирование АЭС в штатном режиме, радиоактивный фон остается в норме – все эти факты были официально подтверждены МАГАТЭ. Физическая и ядерная безопасность станции надёжно защищена, сообщил Макрону президент РФ.

В ходе переговоров было подчеркнуто, российские Вооруженные Силы также контролируют Чернобыльскую АЭС. Всё это делается для того, чтобы исключить возможность организации украинскими неонацистами или террористами провокаций, чреватых катастрофическими последствиями, – уточнили в Кремле.

Комментируя упомянутое президентом Франции предложение гендиректора Международного агентства по атомной энергии о проведении в чернобыльской зоне трехсторонней (МАГАТЭ – Россия – Украина) встречи для выработки механизма обеспечения безопасности ядерных объектов на Украине, Путин отметил, что в принципиальном плане эта идея может быть полезной, но стоило бы подумать над тем, чтобы провести такую встречу в формате видеоконференции или в третьей стране.

В ходе переговоров президентов РФ и Франции также обсуждалась проблематика эвакуации мирного населения из районов боестолкновений. Со своей стороны Путин обратил внимание, что Киев по-прежнему не выполняет достигнутые договорённости по острому гуманитарному вопросу. В частности, несмотря на объявленный 5 марта российской стороной «режим тишины» для выхода мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя и Волновахи, украинские националисты не допустили эвакуацию из этих городов. При этом паузу в боевых действиях опять использовали только для наращивания сил и средств на своих позициях.

«Президенту Франции вновь было предложено активно поработать с киевскими властями с целью соблюдения ими норм международного гуманитарного права», – пояснили в Кремле.

Вместе с тем Путин информировал Макрона о состоянии дел на переговорах российской делегации с украинскими представителями. Выражена готовность к продолжению диалога при безусловном выполнении известных российских требований. «Главное, чтобы украинская сторона серьезно подошла к достижению договорённостей, реализация которых важна для прекращения боевых действий», – пояснили в Кремле.

Президенты РФ и Франции договорились о дальнейших контактах на различных уровнях.

Москва, Светлана Антонова

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